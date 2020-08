CATANIA: rinforzi sul mercato dopo il sì dell’allenatore, ma non sarà rivoluzione

Il mese prossimo prenderà forma il Catania di Giuseppe Raffaele. Il tecnico siciliano, vicino al trasferimento in rossazzurro, apprezza molti dei profili attualmente presenti in organico. Alcuni ingaggi sono, tuttavia, piuttosto elevati e quindi la società avrà la necessità di collocarli sul mercato in uscita. Altri, invece, per caratteristiche tecniche faticherebbero a sposarsi con la filosofia di mister Raffaele, ma le idee sono abbastanza chiare e non dovremmo assistere ad un profondo rinnovamento dell’organico.

Ci sarà una tendenza ad abbassare l’età media della rosa, ripartendo da una base solida. Nonostante Cristiano Lucarelli non sia più al timone della squadra, l’input che dà la nuova proprietà è quello di non stravolgere l’assetto tecnico di un gruppo che, tra mille difficoltà, nella passata stagione ha dimostrato di trovare una buona sintonia con l’ambiente e gli acquisti di gennaio. Servono, tuttavia, anche validi rinforzi per soddisfare le esigenze di Raffaele che chiede velocità di gambe e di pensiero nello sviluppo della manovra. Un Catania formato corsa, cuore e grinta per affrontare al meglio un’annata che si preannuncia molto impegnativa.

