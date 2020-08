CATANIA: rinnovi in stand-by, Biondi il caso più importante da risolvere

Nei giorni scorsi vi abbiamo menzionato i contratti rossazzurri in scadenza tra un anno. Vincoli di breve durata che, chiaramente, nella maggior parte dei casi suggeriscono alla società di trattare il rinnovo, onde evitare di perdere più avanti i calciatori a costo zero. Non vi è dubbio che la situazione più importante riguardi il talentuoso Kevin Biondi. Il Catania lo ritiene elemento cardine del progetto, ma si continuano a registrare contatti con club di categoria superiore. In sede di calciomercato non è possibile dare niente per scontato, soprattutto qualora pervenissero offerte impossibili da rifiutare. L’intenzione del Catania, comunque, è quella di prolungare l’accordo con il ragazzo vivendo una stagione da protagonista con mister Giuseppe Raffale, che stravede per Biondi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***