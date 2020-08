CATANIA: si avvicina la riapertura ufficiale del mercato. Tra rumors, ipotesi e trattative

L’1 settembre riapre ufficialmente la sessione estiva del calciomercato 2020/21. Dirigenza rossazzurra vigile per dotare mister Giuseppe Raffaele di un organico funzionale alle proprie esigenze. Con Angiulli nuovamente diretto verso la Sambenedettese, il Catania si appresta a dar luogo ai primi movimenti in uscita che hanno la priorità, in questo momento, rispetto alle entrate. Il quadro a breve sarà più chiaro. Intanto facciamo il punto della situazione riepilogando i rumors degli ultimi giorni con alcune nuove ipotesi che potrebbero svilupparsi in qualcosa di concreto.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, resta da risolvere il nodo Furlan-Martinez in porta. Tommaso Silvestri e Calapai dovrebbero restare, su Pinto si attende la valutazione finale di mister Raffaele mentre Mbende ha ricevuto più di un’offerta. Zanchi (ultima stagione a Rieti) e Panico (Potenza) tra le possibili alternative, che includerebbero anche l’opzione Tito (svincolatosi dalla Vibonese dopo una grande stagione in Calabria). Escludendo Giosa passato al Monopoli, Luigi Silvestri (Potenza) rappresenta un profilo gradito a Raffaele. Apprezzati anche i laterali Blaze, reduce da tre stagioni al Rende, e l’ex Siracusa Del Col.

A centrocampo sembra profilarsi la permanenza di Vicente, Salandria e (forse) Welbeck con Biagianti che dovrebbe firmare un contratto di durata annuale. Sarà addio per Dall’Oglio? Se il Livorno deciderà di far partire l’ex Leonzio D’Angelo, questa può essere un’opzione valida. Lo svincolato Marco Palermo piace, anche se pesano i mesi di squalifica da scontare. Da tempo si fa il nome di Pitarresi, su cui tuttavia il Picerno spinge per il prolungamento del contratto. Ci sarebbe inoltre l’ipotesi Tsonev (Lecce). L’ex Cavese Migliorini, centrocampista dai piedi buoni, è un altro nome stimato da Raffaele ma proviene da una stagione caratterizzata da problemi fisici a Lecco. L’interesse per Vacca (Venezia) sarebbe invece legato ad un eventuale ingresso in società dell’avvocato statunitense Tacopina.

In attacco, valutazioni sui giovani con Pecorino favorito per la conferma in rosa. Richiestissimo Biondi, che dovrebbe però essere al centro del progetto. A rischio cessione Barisic, Curiale e Mazzarani. L’accostamento ricorrente è quello di Lescano. Il ragazzo è libero da vincoli dopo la mancata iscrizione della Leonzio e sarebbe entusiasta di approdare in rossazzuro con il mister che conosce benissimo le sue caratteristiche. Nelle ultime ore si è, tuttavia, inserita la Sambenedettese. Il centravanti Infantino non sarebbe male per rinforzare l’attacco, ma la Carrarese non pare disposta a privarsene a cuor leggero. Difficile arrivare a Murano (Potenza), si è proposto il catanese Litteri (Cosenza, quest’anno in prestito al Padova). Nonostante la retrocessione in D col Bisceglie, Gatto – cresciuto nella Primavera di Lecce ed Hellas Verona – è reduce da una stagione positiva sul piano personale. Lo scorso gennaio Raffaele fu vicino ad accoglierlo a Potenza, poi l’affare sfumò. Chissà che il Catania non ci faccia un pensierino. Russini (Cesena) ma soprattutto Longo (Parma) sono altri potenziali obiettivi di mercato, come Golfo (Parma) e Capanni (Milan) mentre continuano a circolare voci su un possibile clamoroso ritorno di Di Grazia.

