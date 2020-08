CATANIA (Sondaggio): prime sensazioni, ti aspetti l’allestimento di una rosa da subito competitiva?

Sport Investment Group Italia nuova proprietaria del Calcio Catania per tentare la strada del rilancio del club rossazzurro, in vista di un campionato che si preannuncia come sempre molto impegnativo con molte squadre attrezzate ai nastri di partenza. A Catania si volta pagina e chissà che il club dell’Elefante non reciti da subito un ruolo da protagonista. C’è curiosità per vedere come verrà allestito il nuovo organico. Quali sono le tue prime sensazioni? Esprimiti attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Ti aspetti la costruzione di un Catania subito competitivo? Verrà allestito un organico in lotta per vincere il campionato Mi aspetto un Catania da prime 3-4 posizioni Si costruirà un organico dal valore di medio-alta classifica Sarà un’annata di transizione Non sono così ottimista, la nuova rosa avrà un valore di medio-bassa classifica Created with

