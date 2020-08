CORONAVIRUS – Bollettino siciliano e nazionale: la situazione aggiornata al 3 agosto

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia nelle ultime 24 ore – aggiornato alle ore 17.00 di lunedì 3 agosto – in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 281.658 (+823 rispetto a ieri), su 220.629 soggetti: di questi sono risultate positive 3.308 persone (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate in 288 unità (+3); 2.737 i guariti (=) e 283 i deceduti (=).

Degli attuali 288 positivi, 36 pazienti (=) sono ricoverati con sintomi, 3 in terapia intensiva (=), 249 in isolamento domiciliare (+3).

In Italia, invece, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, con un totale di 6.940.801 (+24.036) almeno 248.229 persone hanno contratto il virus (159 in più rispetto a ieri, di cui 25 in Lombardia, 34 in Emilia-Romagna e 22 in Veneto). Di queste, 35.166 sono decedute (+12) e 200.589 (+129) dimesse/guarite. Attualmente i soggetti positivi certi sono 12.474 (+18), i pazienti ricoverati con sintomi 734 (+26), 42 (=) in terapia intensiva e 11.699 (-7) in isolamento domiciliare fiduciario. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***