CORONAVIRUS IN SICILIA – Musumeci (Pres. Regione): “Migranti, spero problema si risolva. Siciliani, facciamo il nostro dovere”

In merito all’emergenza Coronavirus in Sicilia, il Presidente della Regione Nello Musumeci preannuncia la firma di una nuova ordinanza ai microfoni di Tgr Rai Sicilia:

“Abbiamo serie preoccupazioni per quello che avviene a Malta, in Grecia e Spagna. I siciliani che rientrano nell’Isola provenienti da questi Paesi devono sottoporsi ad una sorta di quarantena volontaria, alla fine della quale dovranno effettuare il tampone. E’ un sacrificio necessario che dobbiamo chiedere. Per i lavoratori pendolari che vanno frequentemente in questi Paesi c’è l’obbligo di registrazione su ‘SiciliaSiCura’ e, naturalmente, vengono tenuti sotto controllo dai servizi sanitari perchè in caso di allarme si possa intervenire tempestivamente”.

“C’è necessità di portare obbligatoriamente la mascherina anche negli ambienti esterni se non hai la certezza di mantenere un metro di distanza dall’interlocutore, che non sia un convivente o familiare. Migranti? Sono tenuti sotto controllo, i positivi li individuiamo sin dall’inizio. Ho chiesto al Ministro di mandare i soldati come aveva promesso di fare e nuove navi. Noi vogliamo che i migranti non scendano a terra, facendo la quarantena e gli accertamenti sanitari sulle navi. Abbiamo detto al ministro che non vogliamo tendopoli e su questo saremo fermi e determinati”.

“Soprattutto i giovani siciliani pensavano di essere immuni, invece adesso si rischia che proprio loro possano contagiare anziani, genitori e nonni. Serve specialmente in questi giorni di Ferragosto grande senso di responsabilità per potere rispettare le regole. Chiudere i porti? Chiarisco che la competenza non è del Presidente della Regione ma delle autorità statali, civili e militari. Noi approntiamo soltanto misure di sicurezza sanitarie con un numero di oltre 9.500 fra tamponi e test sierologici sui migranti. Speriamo che la questione si risolva in maniera definitiva, mentre ai siciliani faccio appello alla responsabilità collettiva. Non siamo in un fase particolarme disperata ma non dobbiamo arrivarci. Evitiamo le chiusure se ognuno di noi nei prossimi giorni riuscirà a fare il proprio dovere“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***