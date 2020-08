DALLA PUGLIA: “Catania, lotta a tre per Saraniti”

Torna di moda il nome di Andrea Saraniti in chiave mercato. Spesso accostato al Catania in finestra di calciomercato precedenti, secondo quanto riporta la redazione di tuttocalciopuglia.com l’attaccante palermitano classe 1992 – cresciuto nelle giovanili rossazzurre e reduce dall’esperienza in prestito al Vicenza, via Lecce – rappresenterebbe ancora un profilo seguito con interesse dalla società etnea. Sulle sue tracce anche il Catanzaro e, soprattutto, il Palermo che avrebbe la priorità trattandosi della squadra della propria città.

