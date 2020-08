ESCALANTE (ex Catania): “Sogno la Nazionale argentina”

Nel corso di un’intervista organizzata dal sito nike.com, l’ex centrocampista del Catania Gonzalo Escalante – neo acquisto della Lazio – si racconta. Riportiamo di seguito un breve estratto:

“Quando sono arrivato nella Liga era un gioco differente, ero abituato a quello argentino, a quello italiano, un po’ più tecnico. I primi tempi non sono stati semplici. Obiettivi? Si aspira sempre al meglio, è normale. Voglio arrivare il più in alto possibile. La Selezione Argentina è il massimo, è il sogno che tutti abbiamo da quando siamo piccoli. Sto facendo un percorso e non so se questo sia il mio miglior momento. Può succedere di tutto. Dipenderà da me, dalla preparazione mentale, dai miglioramenti. E’ la costanza, la voglia che fa di una persona un atleta. Nel calcio è difficile mantenere i momenti positivi, ma bisogna sempre continuare a lavorare“.

