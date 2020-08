ESCLUSIVA: Curcio attende segnali per un eventuale rinnovo

Nei giorni scorsi era già nota – attraverso le dichiarazioni del procuratore Giovanni Tateo ai nostri microfoni – la volontà di Alessio Curcio di non lasciare Catania, in attesa di capire se la società rossazzurra fosse dello stesso avviso. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, adesso l’ex giocatore del Vicenza aspetta di mettersi in contatto con la dirigenza per capire se ci sono i presupposti per un eventuale rinnovo del vincolo contrattuale attualmente in scadenza a giugno 2021. Nulla in contrario se non dovesse arrivare il prolungamento dell’accordo, ma Curcio sarebbe molto gratificato da questa possibilità che potrebbe concretizzarsi entro il mese di settembre.

