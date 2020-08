ESCLUSIVA: posizione di Furlan a rischio, si cerca un portiere

L’estremo difensore ex Catanzaro Jacopo Furlan sarebbe sempre più vicino a lasciare il Catania. E’ quanto emerge da indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com in questi minuti. La dirigenza rossazzurra è al lavoro, sta sondando il mercato per alcuni profili over in sostituzione del portiere classe 1993, il quale ha concluso la stagione in panchina non disputando i Play Off. Valutazioni in corso, invece, sulla possibilità che rimanga in Sicilia lo spagnolo Miguel Ángel Martínez.

