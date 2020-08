Ieri la Covisoc ha esaminato la documentazione prodotta dal Calcio Catania per l’iscrizione al campionato. Adesso arriva il responso positivo da parte dell’organico di controllo che, come anticipato dall’avvocato Giovanni Ferraù, rende formale la partecipazione del Catania alla Serie C 2020/21. Questa la nota trasmessa alla società rossazzurra in giornata:

