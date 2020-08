DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Ancora Manneh: “Tengo al Catania e alla Nazionale. So cosa significa il derby col Palermo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Dopo l’intervista rilasciata nei giorni scorsi, si leggono nuove dichiarazioni di Kalifa Manneh. L’esterno rossazzurro ribadisce di volere ripartire con entusiasmo da Catania, essendoci basi solide per fare bene. Obiettivo nazionale: “Spero di riconquistare in maniera stabile la fiducia dei tecnici della nazionale gambiana. Negli ultimi mesi non sono stato convocato, ma so che mi osserveranno ancora. Considerano Catania, giustamente, un club importante, eccellente. Posso mettermi in mostra per riprendermi quel posto a cui tengo tanto. Così come tengo al Catania che mi ha accolto e mi ha permesso di esordire in Serie C”.

Sul girone C, Manneh lo considera molto difficile: “I nomi delle avversarie sono tutte di livello e ambiziose. Torna il derby col Palermo e in questi anni ho imparato a capire che cosa possa significare per la nostra gente”.

