DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’: Catania, occhi sui portieri Iannarilli e Zima

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

In chiave mercato, sulle pagine del quotidiano nazionale si leggono, in primo piano, due nomi per la porta difesa dal Catania considerando la probabile partenza del portiere Jacopo Furlan, entrato nel mirino del Potenza. Trattasi di Antony Iannarilli, estremo difensore di sicuro affidamento attualmente in forza alla Ternana, e lo svincolato Lukas Zima, nelle ultime due stagioni in forza al Livorno. Lo spagnolo Miguel Ángel Martínez, invece, potrebbe restare.

