DA ‘LA SICILIA’ – Angelozzi: “Mi piacerebbe chiudere la carriera a Catania. Sono stato vicinissimo nel 2014. Miracolo Sigi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ha appena centrato la grande impresa di portare lo Spezia in Serie A per la prima volta nella storia del club. Il catanese ed ex Catania Guido Angelozzi, ai microfoni del quotidiano locale, si sofferma sulla società rossazzurra svelando anche qualche aneddoto:

“Sono stato vicinissimo al Catania nel 2014, ma il patron dello Spezia non mi lasciò andare via. Tornare a Catania? Chissà… un giorno mi piacerebbe chiudere la carriera a casa. Sono sempre legato a quei colori. Per ora è giusto che lavorino i nuovi dirigenti. Faccio i complimenti alla Sigi. Ve lo dico da catanese: Pagliara, Pellegrino, tutti i dirigenti hanno davvero fatto un miracolo. Spero che il Catania riesca a trovare anche altri investitori capaci di dare una mano. Tutta la città di Catania deve spingere la società, serve entusiasmo. Poi bisognerà compiere un passo alla volta. Guerini è una persona onesta, esperta, un passionale. Pure Pellegrino ha passione. Di Raffaele me ne parlano bene, ha ottenuto risultati eccellenti a Potenza”.

