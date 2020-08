Problemi familiari e intoppi causati dalla vicenda legata al Coronavirus in Argentina impediscono il passaggio di Pablo Ledesma all’FC Messina. Il centrocampista ex Catania aveva accettato con entusiasmo la sfida di ripartire dal campionato italiano di Serie D, ma le problematiche riscontrate non sono superabili nel giro di poco tempo e, pertanto, il 36enne calciatore argentino non torna nel nostro Paese.

