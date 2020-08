LESCANO – CATANIA: il gradimento c’è ed è reciproco

Centravanti classe 1996 argentino con cittadinanza italiana, quest’anno Facundo Lescano ha militato tra le fila della Sicula Leonzio con 11 reti all’attivo. Profilo particolarmente apprezzato in Serie C, vanta richieste anche nel campionato cadetto. Il gradimento da parte del Catania c’è, al tempo stesso la piazza piace al diretto interessato, che conosce bene la Sicilia e la metodologia di lavoro di mister Giuseppe Raffaele, particolarmente apprezzata nelle esperienze condivise con Igea Virtus e Potenza (Lescano ha siglato una ventina di gol con Raffaele al timone, ndr). Inoltre le strutture d’allenamento che offre il Catania rappresentano un incentivo in più per il ragazzo che, intanto, attende l’ufficializzazione dello svincolo dalla Sicula Leonzio.

