MAXI LOPEZ: l’ex attaccante del Catania prova a rilanciarsi in Serie C

Il neo Presidente della Sambenedettese Domenico Serafino, tempo fa, parlava di bufala. In realtà nascondeva la trattativa per l’acquisizione dell’esperto attaccante ex Catania Maxi Lopez. La società marchigiana è pronta ad accogliere l’argentino e sta mettendo a segno una serie di acquisti di spessore per allestire una rosa altamente competitiva, in vista del prossimo campionato di Serie C. Maxi Lopez aveva in un primo momento scartato l’ipotesi di scendere di categoria ma alla fine ha accettato la sfida e, all’età di 36 anni, è pronto a dire la sua alla corte di mister Paolo Montero, provando a rilanciarsi. In Italia, oltre al Catania, il centravanti ha indossato le casacche di Milan, Sampdoria, Chievo, Torino, Udinese e Crotone.

