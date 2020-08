MERCATO: Blondett, il Catanzaro prova ad accelerare

Il Catania, come riportato nei giorni scorsi, figurerebbe tra i club interessati al profilo di Edoardo Blondett, che ha già indossato la casacca rossazzurra nella stagione 2017/2018 ed attualmente milita nella Reggina. Il difensore è in uscita dal club calabrese fresco di promozione in Serie B e potrebbe trovare nuova sistemazione in Lega Pro. Secondo aggiornamenti raccolti in queste ore da tuttoc.com, il Catanzaro starebbe spingendo con più insistenza rispetto ai concorrenti parlando di trattativa in fase avanzata. Sono comunque attesi sviluppi all’inizio della prossima settimana.

