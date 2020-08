MERCATO: Catania, ipotesi Kosovan per il centrocampo

Centrocampista ucraino classe 1995 che può ricoprire più ruoli in campo, Tanasiy Kosovan potrebbe lasciare il Picerno dopo avere vissuto una stagione da protagonista al suo primo anno di Lega Pro. Il ragazzo ha fatto gavetta nelle categorie inferiori, ben figurando ovunque abbia giocato. Rappresenta anche una vecchia conoscenza di mister Giuseppe Raffaele, che ebbe modo di apprezzare le sue qualità ai tempi dell’Igea Virtus. Kosovan non ha mai nascosto la voglia di misurarsi in palcoscenici sempre più importanti. Peraltro conosce bene la Sicilia avendo vissuto una proficua esperienza anche a Gela anni fa. Adesso sarebbe allettato dalla prospettiva di giocare per un club ambizioso. E chissà che proprio il Catania non gli offra l’opportunità di tornare in Sicilia, regione a cui è rimasto legato, confrontandosi con una grande realtà in cerca di rilancio. Al momento è solo un ipotesi, ma Kosovan potrebbe essere un nome spendibile per il centrocampo rossazzurro.

