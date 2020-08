MERCATO: Catania, nuovi club sulle tracce del terzino Zanchi

Nuovi contatti per il laterale sinistro Andrea Zanchi, nella passata stagione in forza al Rieti e reduce da campionati abbastanza positivi sul piano personale in Serie C. Il giocatore rappresenta una delle idee di mercato rossazzurre in caso di partenza di Giovanni Pinto. Ma, con il passare dei giorni, si muovono anche altri club. Il Monopoli sembra il più interessanto, qualora lasciasse la squadra il forte terzino sinistro Daniele Donnarumma. Sulle tracce di Zanchi, inoltre, Cesena, Carpi e Viterbese.

