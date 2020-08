MERCATO: Mbende, la Viterbese spinge ma attenzione anche ai club di B

Moïse Emmanuel Mbende, 24enne roccioso difensore attualmente in forza al Catania. Le prestazioni offerte nella stagione scorsa non sono passate inosservate e più di qualche addetto ai lavori è alla finestra, meditando di formulare un’offerta per provare a strappare il giocatore al Catania, con cui è contrattualmente vincolato fino a giugno 2021. Nei giorni scorsi sono emerse le piste Pro Vercelli e Viterbese. Ci risulta che il club laziale – che sta portando avanti un discorso progettuale interessante ponendo le basi per accrescere gradualmente le proprie ambizioni – dopo il tentativo a vuoto per Tommaso Silvestri, gradisca molto il profilo di Mbende e tenterà di affondare i colpi nei prossimi giorni. Tuttavia si registrerebbe anche qualche società di Serie B alla finestra. Il Catania cosa deciderà di fare? La volontà del ragazzo avrà un peso determinante? Intanto il difensore continua a lavorare con impegno massimo a Torre del Grifo.

