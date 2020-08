MERCATO: Russini, aumentano i club sul giocatore del Cesena

Qualche giorno fa è saltato fuori in orbita Catania il nome di Simone Russini, esterno offensivo napoletano classe 1996 attualmente in forza al Cesena. Profilo interessante per la categoria, Russini al momento rappresenterebbe un’idea per la società rossazzurra. Sulle tracce del ragazzo sono state segnalate, inoltre, Feralpisalò e Pro Vercelli ma nelle ultime ore lo starebbe valutando anche il Padova. Aumenta la concorrenza per un calciatore che, comunque, non è detto lasci Cesena nella sessione estiva del calciomercato.

