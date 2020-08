MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Archiviata la settimana che va da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto. Si sono concluse ufficialmente alcune operazioni di calciomercato in Lega Pro. A Monopoli, ad esempio, è arrivata l’importante conferma in panchina di Giuseppe Scienza. L’allenatore di Domodossola guiderà la formazione biancoverde per la quarta stagione consecutiva, prolungando il contratto fino a giugno 2022. Segnale importante per il Monopoli che punta a consolidarsi il prossimo anno. Lo stesso club biancoverde ha acquisito il cartellino del difensore Simone Sales (contratto biennale), nell’ultima stagione in forza al Potenza.

La Virtus Francavilla si assicura il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1992 Domenico Franco, che ha collezionato più di 200 presenze in C con le casacche di Salernitana, Paganese, Messina, Monopoli, Rende e Cesena. Tra le fila della Paganese il centrocampista classe 2000 Angelo Bonavolontà, reduce dall’ottima stagione appena trascorsa, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club azzurrostellato fino al giugno del 2023.

A Catania è stata comunicata la risoluzione consensuale del contratto con mister Cristiano Lucarelli ed il suo staff, composto dal vice Richiard Vanigli e dal collaboratore Alessandro Conticchio. Nominato Amministratore Unico, inoltre, il dottor Nico Le Mura. Spostandoci nel Lazio, la Viterbese ha raggiunto l’accordo per il prolungamento dei contratti di due pedine importanti: il centrocampista Nicholas Bensaja (cl. 1995) e il difensore Federico Baschirotto (cl. 1996).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***