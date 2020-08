MERCATO: stagione 2020/21, ecco le nuove date

La sessione estiva del calciomercato aprirà ufficialmente i battenti a Rimini, l’1 settembre, al Grand Hotel. Le date del mercato sono cambiate dopo lo stop per la pandemia che ha fermato il campionato per tre mesi e mezzo. Le contrattazioni per la stagione 2020/2021 si svolgeranno in due finestre: dall’1 settembre al 5 ottobre 2020 (ore 20) e dal 4 gennaio a lunedì 1 febbraio 2021 (ore 20). Ricordiamo che l’inizio della Serie C è fissato per il 27 settembre.

