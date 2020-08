MERCATO: Zanchi, aumenta la spinta di Monopoli e Carpi

Tra le opzioni del Catania in caso di partenza di Giovanni Pinto per la fascia sinistra figura anche il nome di Andrea Zanchi, profilo di spessore che negli anni ha attirato l’interesse di squadre importanti di Lega Pro. Reduce da un’annata poco fortunata a Rieti, Zanchi è stato sondato da almeno 4-5 società di Serie C. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, a spingere fortemente sarebbero Monopoli e Carpi. In particolare i biancorossi avrebbero fatto passi avanti significativi per provare a sbaragliare la concorrenza.

