DI MOLFETTA risponde a chi lo critica: “In C non ci sono contratti da Serie A…”

Nei giorni scorsi l’attaccante Davide Di Molfetta rivelò di avere interrotto il rapporto lavorativo col Catania, ufficializzandolo via Instagram. Qualche tifoso ha criticato la scelta di non prendere parte ai Play Off, definendolo “piccolo uomo”. Di Molfetta ha risposto: “Piccolo uomo per quale motivo? Se non sbaglio non sono stato io a non adempiere al contratto lavorativo..tu vai a lavorare gratis? In serie C noi giocatori viviamo di questo, non ci sono contratti di serie A… se non sai le cose stai muto e vai a commentare da qualche altra parte”, aggiungendo successivamente che “non si tratta di una scelta collettiva, si tratta di una scelta personale!”.

