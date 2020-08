NODO PORTIERI: Furlan-Martinez, cosa succederà?

Quale futuro per Jacopo Furlan e Miguel Martinez? I due portieri del Catania, concorrenti leali per la conquista di un posto da titolare, attendono di conoscere le valutazioni della società rossazzurra e, soprattutto, del nuovo allenatore. Furlan ha difeso con continuità i pali rossazzurri ma, nel corso dei Play Off ed in qualche altra occasione, gli è stato preferito Martinez.

Lo spagnolo, dal canto suo, ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Più di un club di Serie C è alla finestra per provare ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive di Martinez. Richieste anche per Furlan. La sensazione è che almeno uno dei due proseguirà il rapporto professionale con il club dell’Elefante. E’ inoltre possibile che l’estremo difensore scuola Real Madrid richieda di essere ceduto qualora percepisse di trovare poco spazio anche quest’anno, pur essendo molto legato ai colori rossazzurri. Situazione da approfondire nei prossimi giorni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***