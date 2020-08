NOVELLINO – Dopo Catania poteva ripartire da Perugia: “Ma ho detto di no…”

L’ex allenatore del Catania Walter Novellino sarebbe potuto ripartire dalla panchina del Perugia disputando i Play Out col Pescara. Il tecnico di Montemarano ha commentato le indiscrezioni di mercato ai microfoni di Rete 8:

“Il mio ritorno a Perugia? Non c’erano le condizioni. Ringrazio il club che ha pensato a me, li ho un passato importante ed è la città dove abito, ma non c’erano proprio le condizioni per accettare. Non è un discorso economico, questo lo preciso, ma non voglio entrare nei dettagli”.

