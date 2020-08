PAGLIARA: riceverà il Premio Uomo Siciliano 2020

Sabato 12 dicembre presso l’auditorium comunale di Sant’Agata Li Battiati Fabio Pagliara, Segretario Generale della FIDAL e promotore della cordata – costituitasi poi in SpA sotto la denominazione di Sport Investment Group Italia S.p.A. (Sigi) – che ha rilevato le quote di maggioranza del Calcio Catania, riceverà il Premio Uomo Siciliano 2020. La manifestazione, consolidata nel tempo e patrocinata dalla Regione Sicilia con il supporto del Comune della provincia etnea, vede protagonisti personaggi di spessore in ambito sociale, industriale, artistico, medico, giornalistico e – più in generale – uomini che si sono distinti nelle loro carriere.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***