PITARRESI – CATANIA: c’è il gradimento per il centrocampista, la situazione

30 anni compiuti il mese scorso, Francesco Pitarresi viene accostato da circa quattro settimane al Catania. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, esiste effettivamente un gradimento nei confronti del profilo palermitano. E’ un nome che piace al tecnico Giuseppe Raffaele, il quale lo ha allenato ai tempi dell’Igea Virtus indossandone anche la fascia di capitano. Pitarresi rappresenterebbe un valido tassello per il centrocampo rossazzurro e quest’anno ha messo a segno due gol, rivelandosi pedina fondamentale e determinante per le sorti della squadra lucana. Il ragazzo è in scadenza di contratto, valuta il rinnovo ma non può non considerare anche l’ipotesi di un eventuale ritorno in Sicilia. Dopo l’ufficialità di Raffaele sulla panchina rossazzurra, la situazione potrebbe sbloccarsi in direzione Catania nei prossimi giorni.

