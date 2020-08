RAFFAELE – CATANIA: stretta finale, il tecnico ha già detto sì

Da giorni tarda ad arrivare l’ufficialità, ma ormai l’attesa sta per finire. Si avvicina l’inizio del ritiro per Potenza e Catania, entrambe le società devono ufficializzare la nuova guida tecnica ed il momento per farlo si avvicina. Mister Giuseppe Raffaele è e sarà sempre riconoscente al Potenza a seguito degli eccellenti risultati ottenuti nelle ultime due proficue stagioni in Lega Pro. Brava la società lucana ad agire ottimamente sul mercato senza sostenere spese folli, bravo in questo anche Raffaele che ha suggerito di puntare su profili low cost ma dal rendimento assicurato. Adesso però è giunto il momento di separarsi . Il Potenza risolverà il contratto di Raffaele reperendo un sostituto (Mario Somma sembra in vantaggio ma non è l’unico profilo considerato, ndr) mentre il tecnico siciliano – che ha già accettato la proposta del Catania – si legherà ai rossazzurri sottoscrivendo un biennale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***