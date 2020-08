RAFFAELE: la richiesta primaria risponde al nome di Trimarchi

In attesa dell’ufficialità per il passaggio al Catania dopo avere formalizzato la risoluzione con il Potenza, mister Giuseppe Raffaele suggerirà qualche calciatore precedentemente allenato in carriera per ripartire. Normali anche le precise richieste di alcuni componenti dello staff del Potenza. Uno su tutti rappresenta il vero e proprio braccio destro di mister Giuseppe Raffaele. Risponde al nome dell’allenatore in seconda Francesco Trimarchi. Preziosissimo collaboratore tecnico, Trimarchi ha instaurato un rapporto che va ormai oltre il semplice esercizio della professione. C’è una sinergia perfetta tra i due.

A Raffaele piace lavorare attraverso l’utilizzo di un modulo basato su un 3-4-3 propositivo, divertente e al tempo stesso disciplinato. In questo senso le idee tattiche si sposano perfettamente con la filosofia di Trimarchi, che dà spesso consigli utilissimi supportando in maniera impeccabile il mister nelle scelte. Non a caso sono insieme fin dai tempi del Due Torri, crescendo con la giusta gavetta nelle categorie inferiori. Un vero e proprio asso nella manica di Raffaele, che nella costruzione dei suoi successi deve molto a lui, professionista estremamente serio sul piano tecnico-organizzativo. Con ogni probabilità sarà il primo a seguirlo alle pendici dell’Etna.

