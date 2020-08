RAFFAELE – CATANIA: pronto contratto biennale?

Il Catania si avvia verso la definizione degli ultimi dettagli contrattuali per assumere alla guida tecnica rossazzurra, in vista della prossima stagione, Giuseppe Raffaele in sostituzione di Cristiano Lucarelli, a sua volta sempre più vicino al passaggio alla Ternana. Il tecnico siciliano è pronto a risolvere il contratto che lo lega ancora al Potenza, prima di accordarsi con la società rossazzurra. Dovrebbe sottoscrivere un accordo di durata biennale per quello che sarà il suo terzo anno consecutivo in Lega Pro dopo le splendide annate vissute a Potenza.

