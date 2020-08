SARANITI: accostato al Catania ma “ama” Palermo

Radio mercato ha riaccostato al Catania, nei giorni scorsi, l’attaccante Andrea Saraniti. Ma in cima alla lista dei desideri di Saraniti c’è il Palermo, squadra della sua città. Ne parla attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport:

“Attendo fiducioso, da parte mia c’è tutta la volontà. Innanzitutto essendo palermitano sarebbe grande motivo d’orgoglio per me poter indossare la maglia del Palermo. E poi c’è un progetto serio, persone perbene e competenti, con idee molto chiare. Non potrei chiedere altro. A 15 anni sono stato preso dal Catania e lì ho fatto alcune stagioni nel settore giovanile. Poi, quando mi sono affacciato al professionismo, il Palermo era in Serie A e navigava ad altissimo livello. Ho vissuto da tifoso la cavalcata che ha condotto i rosanero dalla Serie C alla A”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***