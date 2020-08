SARAO – CATANIA: sarà derby di mercato col Palermo?

In queste ore avanza il nome di Manuel Sarao in orbita Catania. Come preannunciato dall’agente del ragazzo, il profilo è in uscita dalla Reggina. La società rossazzurra ha effettuato dei sondaggi per la punta classe 1989, valutando il profilo di Sarao tra i tanti considerati in Lega Pro. Il Catania considera prioritario l’ingaggio di una punta centrale che assicuri un certo quantitativo di gol in Serie C, viste le ultime stagioni in cui si è avvertita la mancanza di un bomber capace di garantire un elevato standard realizzativo. Su Sarao, però, si registra l’interesse di diverse società di Lega Pro. Tra queste il Palermo, alla ricerca di volti nuovi in attacco per soddisfare le esigenze di mister Roberto Boscaglia. I rosanero già nelle scorse settimane hanno avviato contatti con la Reggina per Sarao, mentre è piuttosto recente l’interessamento del Catania. Derby di mercato in vista?

