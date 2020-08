SARAO: un indizio lo avvicina al Catania

Uno scatto pubblicato su Instagram su sfondo marino con visuale dell’Etna aggiungendo un pollice all’insù. Così l’attaccante della Reggina Manuel Sarao potrebbe avere fornito un indizio importante in direzione Catania. Il giocatore, come sottolineato dal procuratore Giovanni Tateo, è stato sondato in questi giorni dalla società rossazzurra che, a questo punto, potrebbe chiudere in fretta la trattativa d’acquisizione del cartellino.

