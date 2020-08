SERIE B – Ex Catania: Caserta saluta la cadetteria, Sottil trema

Ultima giornata di campionato amara per Fabio Caserta. L’ex centrocampista del Catania, attuale allenatore della Juve Stabia, ad un anno di distanza dalla bella cavalcata verso la B dominando in lungo e in largo il campionato, ripiomba nella C dopo avere perso l’importante scontro diretto di Cosenza. Rischia grosso anche il Pescara guidato dall’ex Catania Andrea Sottil, che ha firmato coi biancazzurri un contratto fino al termine della stagione. Qualora giovedì il Collegio di Garanzia dovesse sentenziare per la restituzione di almeno un punto di penalizzazione al Trapani, i granata disputerebbero i Play Out con il Perugia condannando alla retrocessione proprio il Pescara. Altrimenti gli spareggi verranno disputati da umbri e abruzzesi.

