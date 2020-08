SERIE B: Lecce, l’ex Catania Tachtsidis positivo al Covid

Tra i calciatori che militano nel campionato italiano colpiti dal Coronavirus figura anche l’ex Catania Panagiotis Tachtsidis. Il centrocampista greco non si è presentato al raduno del Lecce, autorizzato dalla società a permanere presso il proprio domicilio. Come si legge in una nota ufficiale, “si è sottoposto volontariamente e diligentemente, in Grecia, prima della partenza, a tampone la cui risultanza ha dato esito positivo al Covid-19”.

