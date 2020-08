SERIE B – Niederauer (Pres. Venezia): “Tacopina, auguri per il tuo prossimo progetto calcistico”

Duncan Niederauer, Presidente del Venezia, dopo la meritata salvezza ottenuta sul campo in Serie B spende qualche parola nei confronti di Joe Tacopina, a sua volta interessato ad entrare a far parte del Calcio Catania. Ecco quanto evidenziato da trivenetogoal.it:

“Vorrei spendere qualche parola anche per Joe Tacopina. Quando il nostro gruppo ha rilevato la società a gennaio, abbiamo concesso a Joe Tacopina il titolo di Presidente onorario come dimostrazione di rispetto per l’importante lavoro svolto per Il Venezia FC. Abbiamo concordato che avrebbe mantenuto questo titolo fino alla fine della stagione regolare e abbiamo prorogato il suo mandato fino al 31 luglio in linea con il nuovo calendario post ripresa. Siamo contenti che Joe sia stato in grado di unirsi a noi per alcune delle nostre ultime partite, gli auguriamo ogni bene per il suo prossimo progetto nel calcio in Italia e speriamo che rimanga sempre un fan arancioneroverde”.

