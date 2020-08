SERIE C: aumentano gli ex giocatori del Catania in forza alla Triestina…

Dopo il regista Francesco Lodi, il centrocampista Giuseppe Rizzo (svincolatosi dai rossazzurri qualche mese fa), l’attaccante Vincenzo Sarno (cartellino riscattato di recente dal Catania) ed il portiere Raffaele Ioime (prelevato dal Potenza), un altro ex calciatore etneo approda alla Triestina. Trattasi del terzino destro Francesco Rapisarda. Cresciuto nelle giovanili rossazzurre, il Catania decise di non puntare fino in fondo su di lui una decina d’anni fa. Oggi è uno dei profili più importanti nel panorama calcistico di terza serie ed ha lasciato la Sambenedettese – squadra in cui ha indossato anche la fascia di capitano – per sottoscrivere un contratto biennale con l’ambiziosa Triestina.

