SERIE C – Caiata (Pres. Potenza): “Dal Catania alla Ternana, tanta concorrenza. Noi non possiamo vincere il campionato”

In questi giorni, in conferenza stampa, il Presidente del Potenza Salvatore Caiata si è soffermato sul livello di competitività del girone C di Serie C in vista della prossima stagione:

“A Bari, Catanzaro e Catania quest’anno si aggiungono Palermo, Trapani, Juve Stabia, forse il Foggia. L’Avellino si presenta con un duo direttore/allenatore estremanente importante, cito la Ternana, non so se potrebbe esserci anche il Perugia. Sappiamo inoltre quanto sia complicato vincere i Play Off che sono un terno al lotto. Noi come gli altri anni ambiamo a disputare gli spareggi promozione, avendone tutte le carte in regola per farlo con anche l’ambizione di giocare bene e di valorizzare i nostri giocatori”.

