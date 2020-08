SERIE C – Caiata (Pres. Potenza): “Raffaele? Quando ci sarà l’ufficialità ne parliamo…”

“È una questione di cui preferisco parlare quando ci sarà l’ufficialità”. E’ la risposta del Presidente del Potenza Salvatore Caiata, intervenuto ai microfoni di tuttoc.com, quando il collega gli formula la domanda “Mister Raffaele vi ha comunicato l’addio?”. Appare ormai evidente il fatto che il tecnico Giuseppe Raffaele non proseguirà l’avventura in terra lucana essendo vicino al Catania, ma intanto il numero uno rossoblu – che aveva in un primo momento deciso di lasciare il club per poi ripensarci – preferisce tenere la bocca chiusa.

