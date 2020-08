SERIE C – Corda (D.G. Foggia) esulta: “Togliamo il condizionale, siamo in Lega Pro”

La sentenza del TFN condanna Picerno e Bitonto alla Serie D, facendo esultare il Foggia che dovrebbe essere ripescato in C. Anzi, il Direttore Generale del club rossonero Ninni Corda non utilizza nemmeno il condizionale sentendosi già tra i professionisti, ai microfoni di tuttoc.com:

“Togliamo il condizionale: noi siamo in Serie C. La sentenza è esecutiva, il Bitonto non so se con questa penalizzazione terminerà secondo o terzo in classifica quindi, ripeto, noi da oggi siamo promossi in Serie C. Sono sempre più convinto che la giustizia divina alla fine ti premia. Abbiamo fatto un’annata straordinaria e questo è l’epilogo giusto. Ormai noi stiamo facendo già la campagna acquisti per la Serie C, non c’è da preoccuparsi”.

