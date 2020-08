SERIE C: iscrizione al prossimo campionato, il Teramo c’è

Arezzo, Robur Siena, Livorno, Teramo e Sicula Leonzio sono le squadre che da giorni vengono indicate dai media a rischio iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Tra queste si registra che il Teramo, dopo i dubbi palesati dal Presidente Franco Iachini nei giorni scorsi, farà parte delle squadre che parteciperanno al torneo di Lega Pro 2020/2021. Lo stesso Iachini ha infatti assicurato tramite una nota ufficiale che “ieri sera ho deciso di iscrivere la nostra squadra al campionato di Serie C. Voglio continuare a regalare un sogno ai nostri tifosi e voglio essere fiducioso che quanto abbozzato in questi giorni, in termini di aiuto alla società, possa tradursi in realtà. Torno a ribadire che il mio chiedere supporto deriva solo ed esclusivamente dalla consapevolezza di aver ricostruito una società sana, sottolineo sana, e per cui sono state gettate basi solide per una crescita a lungo termine e non vorrei mai che questo progetto potesse andare in sofferenza”.

