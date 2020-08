SERIE C: iscrizione, tremano Siena e Sicula Leonzio

Dopo la preannunciata non iscrizione del Campodarsego in Serie C, malgrado il salto di categoria acquisito sul campo, c’è attesa per capire quali società si presenteranno ai nastri di partenza nel prossimo campionato di Serie C. Oggi scade il termine per presentare la documentazione e, al momento, i club più a rischio sembrano essere Robur Siena e Sicula Leonzio. Il Teramo ha, invece, assicurato l’iscrizione e anche l’Arezzo dovrebbe farcela mentre a Livorno, nella peggiore delle ipotesi, qualora non fosse formalizzata la cessione societaria resterebbe in sella Aldo Spinelli.

