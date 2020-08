SERIE C – Paghera (Ternana) ricorda a Lucarelli: “La scorsa stagione non abbiamo mai perso contro di te…”

Il centrocampista della Ternana Fabrizio Paghera commenta alcune considerazioni del neo tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli riferite alle squadra umbra, quando era allenata da Fabio Gallo nella passata stagione:

“Dice che lo scorso anno la nostra squadra aveva una manovra spesso lenta e prevedibile? Io so solo che, contro di lui, non abbiamo mai perso. A parte gli scherzi, ogni allenatore fa le sue valutazioni in base al suo pensiero di calcio. Hanno modi diversi di impostare. Magari Gallo cercava di più il possesso e Lucarelli cerca più attacchi diretti. Ma non mi interessa, si riparte da zero“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***