SERIE C: il Potenza si muove per il dopo-Raffaele

Avendo raggiunto un accordo di massima per la risoluzione del contratto, mister Giuseppe Raffaele sta per lasciare formalmente il Potenza sposando il progetto Catania. La società del Presidente Salvatore Caiata, consapevole di perdere una figura di spicco, già da giorni sonda il mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza. Attenzione particolare rivolta nei confronti di un paio di profili tra cui Mario Somma, attuale opinionista sportivo che scalpita per tornare in panchina dopo l’esonero del 20 ottobre di quattro anni fa da tecnico del Catanzaro.

