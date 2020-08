SERIE C – Di Somma (D.S. Avellino) sull’ex Catania Ciancio: “Giocatore che non ha bisogno di presentazioni”

“Simone non ha bisogno di presentazioni, parliamo di un giocatore esperto che conosce bene la categoria e nella quale ha sempre offerto eccellenti prestazioni. Per caratteristiche rispecchia in pieno quello che cercavamo”. Parole importanti di Salvatore Di Somma, Direttore Sportivo dell’Avellino, all’indirizzo del neo acquisto Simone Ciancio. A Catania però i tifosi non conservano un ricordo entusiasmante del terzino, finito fuori lista nella seconda metà della stagione 2018/2019 a seguito di svariati guai fisici che lo tormentarono. Adesso però, dopo l’esperienza alla Carrarese, Ciancio torna ad affrontare il girone C di Serie C con tanta voglia di fornire un contributo importante alla causa biancoverde.

