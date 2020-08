SERIE C: ufficialmente svincolati i tesserati dei tre club non iscritti

Con la mancata iscrizione al campionato di Serie C, sono svincolati d’ufficio i tesserati delle società Robur Siena, Sicula Leonzio e Campodarsego, club arrivato primo in Serie D ma poi rinunciatario alla categoria. E’ arrivata la delibera della FIGC attraverso la quale viene formalizzato lo svincolo d’autorità, visto l’art. 110 delle NOIF. Da non escludere che il Catania possa manifestare concreto interesse per alcuni profili delle squadre sopra citate (oltre alla punta Facundo Lescano ed al centrocampista Marco Palermo, ndr).

