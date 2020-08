SERIE C – Valeau (Casertana): “A Catania esperienza positiva, qui nella speranza di ripagare la fiducia”

Poco spazio trovato a Catania nella stagione 2018/19. Poi il promettente laterale sinistro classe 1999 Lorenzo Valeau, alla scadenza del prestito via Roma, è ripartito bene a livello personale dall’Imolese. Adesso è pronto a dare il massimo indossando la maglia della Casertana, tornando a confrontarsi con il girone C di Lega Pro:

“Avevo varie richieste in C, ma mi ha colpito la voglia di puntare su di me della società. Ho trovato massima fiducia e spero di ripagarla sul campo. Questa è l’unica cosa che conta. La prima esperienza a Catania è stata positiva, ancor di più in un girone difficile come questo che, soprattutto quest’anno, è una vera e propria Serie B. Ad Imola le ho giocate quasi tutte e credo di aver fatto bene”.

